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Пятница, 27 мая, 2022

В Скопинском районе летом будут работать 16 лагерей с дневным пребыванием детей

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7info
7info

В Скопинском районе летом будут работать 16 лагерей с дневным пребыванием детей

В четверг, 26 мая, на очередном заседании Думы Скопинского района и. о. начальника управления образования и молодежной политики Галина Повивкина доложила об организации отдыха и занятости детей в летний период.

Галина Сергеевна сообщила, что в этом году на базе 7 общеобразовательных учреждений и их филиалов будут функционировать 16 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнут 365 школьников. Деятельность лагерей будет осуществляться строго в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Также будут предоставляться путевки в лагеря за пределами Скопинского района для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей работающих граждан, детей сирот, а также активных и одаренных школьников.

Всего на заседании депутатами было рассмотрено 10 вопросов, по всем из них были вынесены решения.

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