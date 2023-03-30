В Скопинском районе из-за ремонта дороги закрыли ж/д переезд

В связи с началом капремонта участка дороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское в Скопинском районе ж/д переезд у станции Кремлево закрыт для движения всех видов транспорта на период с 30 марта по 25 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.

На месте выставлены железобетонные блоки и запрещающие знаки. Сейчас на объекте подрядчик опиливает и вырубает деревья и кустарники. К ремонту дорожной одежды приступит с наступлением благоприятных погодных условий.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».