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Четверг, 30 марта, 2023
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В Скопинском районе из-за ремонта дороги закрыли ж/д переезд

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В связи с началом капремонта участка дороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское в Скопинском районе ж/д переезд у станции Кремлево закрыт для движения всех видов транспорта на период с 30 марта по 25 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.

На месте выставлены железобетонные блоки и запрещающие знаки. Сейчас на объекте подрядчик опиливает и вырубает деревья и кустарники. К ремонту дорожной одежды приступит с наступлением благоприятных погодных условий.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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