В Скопинском районе идёт переселение граждан из аварийного жилья.

В Побединском городском поселении строятся дома блокированной застройки. До конца 2022 года сдадут 5 домов в рабочем посёлке Побединка и 2 дома в посёлке Поплевинский. Об этом сообщила замначальника отдела ЖКХ и инфраструктуры, эколог Наталья Буртолик. По её словам, новое жильё по программе получат 56 человек.

Наталья Буртолик: «Определяются земельные участки под строительство домов в рамках программы переселения. С вопросами по переселению граждане могут обратиться в администрацию Скопинского муниципального района в отдел ЖКХ и инфраструктуры по телефону 2-09-21»

Адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в Скопинском районе с 2009. В Побединском городском поселении строятся дома в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

С 2009 по 2017 год в муниципалитете построено 159 жилых помещений общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Из аварийного жилья переселили 356 человек и ликвидировали 51 аварийный многоквартирный дом. Общая стоимость строительства составила около 200 млн рублей.