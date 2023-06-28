Среда, 28 июня, 2023
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В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК

Татьяна Проводина

В Павелецком доме культуры полным ходом идут ремонтные работы. Капитальный ремонт досугового учреждения проводится в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На реализацию данных мероприятий привлечено порядка 21 млн рублей. На объекте трудится подрядная организация ООО «ОКНА Тамбова».

В настоящее время выполнено более 50% запланированных работ. Полностью заменены оконные и дверные блоки, отремонтирована крыша и входные группы, проведены электротехнические работы.

Выполнена и большая часть внутренних работ. Пол в фойе уже выложен керамической плиткой, зашпаклеваны и отштукатурены стены, постелены новые полы в зрительном зале и на сцене. Сейчас бригада рабочих приступила к покраске стен. Впереди монтаж вентилируемого фасада. Стоит отметить, что все намеченные работы подрядчик выполняет быстро и слаженно, укладываясь в намеченные сроки.

«На днях были доставлены кресла в зрительный зал, на их покупку было выделено около 400 тысяч рублей. Всего же на приобретение оборудования и доукомплектование администрацией района запланировано выделить порядка 1 млн рублей. Сюда входит одежда сцены, занавес с механическим приводом, аудио и звуковая аппаратура», — отметил директор МУК «РДК» Андрей Бурмистров.

В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК
В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК
В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК
В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК
В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК

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