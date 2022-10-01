В Скопинском районе двое мужчин украли забор

В Скопинском районе полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже изделий забора. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» поступил звонок от 53-летней жительницы рабочего поселка Павелец. Женщина сообщила о двух подозрительных мужчинах возле ее дома, которые осматриваются, вероятно, с целью что-то украсть.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра двора дома заявительницы было установлено, что пропали металлические изделия, предназначенные для установки забора. Женщина пояснила, что часть ограды по периметру уже установлена, а пропавшие конструкции были необходимы для завершающего этапа возведения забора.

Оперативники со слов жительницы рабочего поселка Павелец составили портрет «подозрительных мужчин». По этому описанию внешности одного из возможных похитителей полицейские узнали 32-летнего ранее судимого за имущественные преступления жителя поселка. Мужчина трижды отбывал наказание в виде лишения свободы за совершенные преступления и последний раз освободился из колонии около года назад.

Сотрудники полиции проверили ближайшие пункты приема вторсырья на предмет сдачи металлических составных забора. В одной такой организации работники сообщили, что недавно двое мужчин действительно выручили деньги за сдачу подобных конструкций. Описание их внешности совпало со словами заявительницы.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение 32-летнего местного жителя и его товарища и задержали их. Последний — 33-летний житель рабочего поселка Павелец — также ранее был судим за кражу.

По предварительной информации, злоумышленники знали, что хозяйка дома уезжает на работу в соседний населенный пункт, поэтому жилище подолгу пустует. Товарищи воспользовались моментом и пробрались на придомовую территорию 53-летней женщины, откуда забрали металлические изделия. Спустя пару дней злоумышленники намеревались повторить содеянное, однако поняли, что хозяйка находится дома, и, боясь быть пойманными, ретировались без добычи. Денежные средства, вырученные за сдачу конструкций, мужчины потратили на покупку наркотических средств.

В настоящее время экспертами проводится оценка стоимости похищенного, по результатам которой будет установлен ущерб, причиненный потерпевшей. После этого следователями межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» будет возбуждено уголовное дело.