В Скопинском районе домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства

Владислав Семилетов: «Питомцев прячут, отказываются от проведения профилактической вакцинации, объясняя отказ несущественными причинами. Хочется напомнить владельцам собак и кошек, что непринятие мер по иммунизации животных создаёт реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и может стать причиной заноса и возникновения бешенства на территории Скопинского района»