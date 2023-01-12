В Скопинском районе домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства

Ветслужба Скопинского района проводит бесплатную вакцинацию для предупреждения заболевания домашних животных бешенством. Ветеринарная служба составляет график профилактических рейдов. 11 января вакцинация питомцев прошла в селе Вослебово.
Начальник противоэпизоотического отряда Владислав Семилетов посетовал, что не все владельцы кошек и собак понимают важность мероприятий.
Владислав Семилетов напомнил об административной, а в ряде случаев уголовной ответственности владельцев животных.
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