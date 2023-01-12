Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

В Скопинском районе домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства

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Ветслужба Скопинского района проводит бесплатную вакцинацию для предупреждения заболевания домашних животных бешенством. Ветеринарная служба составляет график профилактических рейдов. 11 января вакцинация питомцев прошла в селе Вослебово.

В Скопинском районе домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства
В Скопинском районе домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства

Начальник противоэпизоотического отряда Владислав Семилетов посетовал, что не все владельцы кошек и собак понимают важность мероприятий.

Владислав Семилетов: «Питомцев прячут, отказываются от проведения профилактической вакцинации, объясняя отказ несущественными причинами. Хочется напомнить владельцам собак и кошек, что непринятие мер по иммунизации животных создаёт реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и может стать причиной заноса и возникновения бешенства на территории Скопинского района»

Владислав Семилетов напомнил об административной, а в ряде случаев уголовной ответственности владельцев животных.

В Скопинском районе домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства

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