В Скопинском районе девушка похитила золотое украшение со спящего приятеля

В Скопинском районе полиция задержала 37-летнюю девушку, подозреваемую в краже ювелирного украшения у своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, женщина находилась на застолье в небольшой компании. Она заметила, что один из гостей под действием алкоголя заснул. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница сняла с мужчины золотую цепочку.

Позже, когда девушка пыталась сбыть украшение, её задержали полицейские. Похищенное вернули владельцу.

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Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).