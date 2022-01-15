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Суббота, 15 января, 2022
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В Скопинском районе девушка похитила золотое украшение со спящего приятеля

Александр Ильин

В Скопинском районе полиция задержала 37-летнюю девушку, подозреваемую в краже ювелирного украшения у своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительной информации, женщина находилась на застолье в небольшой компании. Она заметила, что один из гостей под действием алкоголя заснул. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница сняла с мужчины золотую цепочку. 

Позже, когда девушка пыталась сбыть украшение, её задержали полицейские. Похищенное вернули владельцу. 

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Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). 

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