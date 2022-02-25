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Пятница, 25 февраля, 2022

В Скопинском районе 28-летняя водитель Mitsubishi сбила двух пешеходов

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В Скопинском районе 28-летняя водитель Mitsubishi сбила двух пешеходов

7info7

В Скопинском районе 28-летняя женщина за рулём Mitsubishi Lancer сбила двух пешеходов 24 февраля. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

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ДТП произошло приблизительно в 17.10. Иномарка двигалась по дороге в сторону села Новая Деревня. По предварительной информации, она наехала на двигавшихся по обочине местных жительниц возрастом 50 и 27 лет.

Пострадавшие получили телесные повреждения, им понадобилась помощь медиков. По факту произошедшего проводится проверка.

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