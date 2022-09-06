Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В скопинской спортшколе «Старт» прокомментировали инцидент с феном

Photo by form PxHere

В скопинской спортивной школе «Старт», где произошёл инцидент с поломкой фена, дали комментарий.

5 сентября после утренней тренировки при использовании фена произошла его поломка. После этого ребёнок сообщил об этом тренеру, который проводил спортивные занятия, он отключил прибор от электропитания. При этом, как сообщалось в новостном источнике, ни задымления, ни тем более какого-то взрыва электроприбора в руках ребёнка не было.

Сотрудники, ответственные за безопасность электрооборудования спортшколы, провели внеплановую проверку работоспособности и безопасности электроприборов.

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