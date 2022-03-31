В скопинской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии

Сегодня в администрации Скопинского района состоялись антинаркотическая и межведомственная комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместителя главы администрации по социальной политике Александра Соловьева.

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На первом заседании были рассмотрены пять вопросов, среди которых — мониторинг наркоситуации в Скопинском районе. Заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Скопинский» Сергей Волков доложил, что сотрудниками правоохранительных органов проделан большой объем работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств: проводятся профилактические лекции и беседы с учащимися, мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере лекарственного обеспечения населения, а также осуществляются рейды по району и городу.

На комиссии по профилактике правонарушений шел разговор об организации работы по информированию населения о профилактике правонарушений на территории муниципалитета, о состоянии подростковой преступности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2021 год и деятельности общественной комиссии по профилактике правонарушений в Корневском сельском поселении.

По итогам заседаний был определён круг исполнителей, перед которыми поставлен перечень задач, обеспечивающих решение вопросов, рассмотренных в ходе комиссий.