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Четверг, 31 марта, 2022

В скопинской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии

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В скопинской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии

7info7

Сегодня в администрации Скопинского района состоялись антинаркотическая и межведомственная комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместителя главы администрации по социальной политике Александра Соловьева.

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На первом заседании были рассмотрены  пять вопросов, среди которых —  мониторинг наркоситуации в Скопинском районе. Заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Скопинский» Сергей Волков доложил, что сотрудниками правоохранительных органов проделан большой объем работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств: проводятся профилактические лекции и беседы  с учащимися, мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере лекарственного обеспечения населения, а также осуществляются рейды по району и городу.

На комиссии по профилактике правонарушений шел разговор об организации работы по информированию населения о профилактике правонарушений на территории муниципалитета,  о состоянии подростковой преступности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2021 год и  деятельности общественной комиссии по профилактике правонарушений в Корневском сельском поселении.

По итогам заседаний был определён круг исполнителей, перед которыми поставлен перечень задач, обеспечивающих решение вопросов, рассмотренных в ходе комиссий.

В скопинской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии
В скопинской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии
В скопинской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии

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