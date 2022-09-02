В Скопине сбили 75-летнюю пенсионерку

В Скопине женщина за рулём «четырнадцатой» сбила пенсионерку. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России.

Всё случилось в четверг, 1 сентября, около 17.20 рядом с домом 5 по улице Карла Маркса. 75-летняя женщина, по предварительной информации, переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент на неё наехал автомобиль ВАЗ-2114, за рулём которого находилась 34-летняя женщина.

Пострадавшую с травмами госпитализировали. По факту произошедшего полицейские проводят проверку.