В Скопине прошли учения по ликвидации очага чумы мелких жвачных животных

В пятницу, 16 июня, в Скопине прошли межрегиональные командно-штабные учения, направленные на предотвращения распространения и ликвидацию условного очага чумы мелких жвачных животных. Об этом сообщило ГУ ветеринарии Рязанской области.

Специалисты государственной ветеринарной службы наглядно показали алгоритм действий в эпизоотическом очаге чумы мелких жвачных животных. На практике отработан порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию, проведения дезинфекции транспортных средств, территории, помещений для содержания животных, отработаны методы сбора и утилизации биологических отходов, проработаны вопросы межрегионального взаимодействия государственных ветеринарных служб соседних областей.