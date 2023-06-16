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В Скопине прошли учения по ликвидации очага чумы мелких жвачных животных

7info

В пятницу, 16 июня, в Скопине прошли межрегиональные командно-штабные учения, направленные на предотвращения распространения и ликвидацию условного очага чумы мелких жвачных животных. Об этом сообщило ГУ ветеринарии Рязанской области.

Специалисты государственной ветеринарной службы наглядно показали алгоритм действий в эпизоотическом очаге чумы мелких жвачных животных. На практике отработан порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию, проведения дезинфекции транспортных средств, территории, помещений для содержания животных, отработаны методы сбора и утилизации биологических отходов, проработаны вопросы межрегионального взаимодействия государственных ветеринарных служб соседних областей.

— Учения показали, что имеющиеся в распоряжении региональной государственной ветеринарной службы силы и средства позволяют обеспечить эффективное решение задач по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, — говорится в сообщении.

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