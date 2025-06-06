В Скопине появятся новые общественные пространства

В Скопине продолжается масштабное благоустройство. В прошлом году проект «Гончарная сказка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил важный проект – благоустройство городского парка культуры и отдыха, который также участвует в конкурсе. Он обозначил планы по созданию аллеи гончаров, спортивных и детских зон, смотровой площадки, сцены и зоны общепита.
Результаты конкурса станут известны уже в сентябре.
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