В Скопине появятся новые общественные пространства

В Скопине продолжается масштабное благоустройство. В прошлом году проект «Гончарная сказка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил важный проект – благоустройство городского парка культуры и отдыха, который также участвует в конкурсе. Он обозначил планы по созданию аллеи гончаров, спортивных и детских зон, смотровой площадки, сцены и зоны общепита.

«Появляются первые наметки, как объединить все обновлённые территории Скопина в единое пространство. Уверен, город продолжит меняться к лучшему», — сказал Павел Малков.

Результаты конкурса станут известны уже в сентябре.