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Вторник, 17 мая, 2022

В Скопине похоронили погибшего на Украине ефрейтора Николая Ярового

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В Скопине похоронили погибшего на Украине ефрейтора Николая Ярового

17 мая в Скопине прошла гражданская панихида по погибшему во время спецоперации на Украине ефрейтору Николаю Яровому, сообщила городская администрация на странице ВКонтакте.

Яровой погиб 7 апреля. Проводить в последний путь земляка пришли и. о. мэра города Ирина Ланина, заместитель главы администрации Скопинского района Александр Соловьев, близкие, друзья, одноклассники.

После гражданской панихиды представители Скопинской епархии провели церемонию прощания. Ярового похоронили с соблюдением воинских почестей.

Соболезнования семье погибшего воина выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

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