В Скопине обнаружили два трупа: тело пенсионерки нашли в огороде, мужчины — у подъезда

В Скопине 17 мая обнаружили трупы мужчины и женщины. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на СУ СКР по Рязанской области.

Возле подъезда жилого дома нашли труп в микрорайоне АЗМР. Личность мужчины установили. Им оказался местный житель 1955 года рождения. Проводится доследственная проверка.

Тело 85-летней пенсионерки нашли в огороде. Труп обнаружила дочь женщины. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти.