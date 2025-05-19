В Скопине обнаружили два трупа: тело пенсионерки нашли в огороде, мужчины — у подъезда

В Скопине 17 мая обнаружили трупы мужчины и женщины. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на СУ СКР по Рязанской области.
Возле подъезда жилого дома нашли труп в микрорайоне АЗМР. Личность мужчины установили. Им оказался местный житель 1955 года рождения. Проводится доследственная проверка.
Тело 85-летней пенсионерки нашли в огороде. Труп обнаружила дочь женщины. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти.
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