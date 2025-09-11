Четверг, 11 сентября, 2025
Рязань
Общество

В Скопине на 100-м году жизни скончался ветеран ВОВ Василий Галахов

Алексей Самохин
Фото: ИД «Пресса»

10 сентября на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Скопина Василий Александрович Галахов. Об этом сообщает ИД «Пресса»

Василий Александрович родился 21 января 1926 года в селе Агламазово Кораблинского района Рязанской области. В 17 лет его призвали в армию, он ушёл на фронт. Сначала службу проходил в Чехии, затем в Челябинске, а позже был направлен на Дальний Восток. Уроженец Рязанщины воевал в Манчжурии против японских милитаристов стрелком-автоматчиком в составе 12-й стрелковой дивизии 214-го полка Второй Краснознамённой армии.

Младший сержант Василий Галахов проявил мужество и самоотверженность при защите Родины. За боевые заслуги он был награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

После окончания войны Василий Александрович вернулся на Родину. Сначала работал в местном совхозе, затем окончил Новомосковский строительный техникум (1963 год) и по распределению переехал в Скопин, где трудился всю жизнь.

