В Скопине мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с легковушкой

Вечером 28 мая в городе Скопин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, около 20:40 возле дома №60 по улице Карла Маркса 38-летний местный житель, управляя мотоциклом Yamaha, столкнулся с автомобилем Renault Megane, за рулём которого находилась женщина того же возраста.

В результате столкновения травмы получили водитель мотоцикла и его пассажирка — 36-летняя женщина. Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.