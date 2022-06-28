В Скопине автомобиль врезался в крыльцо магазина

В городе Скопине Рязанской области автомобиль протаранил крыльцо магазина бытовой химии рядом с «Магнитом». Фото опубликовано в социальных сетях.

ДТП произошло 28 июня в 6:30 возле дома № 2 по улице Фабричной, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель Chevrolet Cruze въехал в здание, не справившись с управлением. Травмы получила находившаяся в салоне 28-летняя местная жительница. Женщина — владелица машины, но отрицает, что ехала за рулём. Сказать, кто управлял автомобилем, пострадавшая не сумела.

По словам очевидцев происшествия, за рулём машины находилась именно она.

Полицейские устанавливают личность водителя, проводится проверка. Уточняются обстоятельства случившегося.