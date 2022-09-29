В Скопине капитально отремонтируют железнодорожный переезд на улице Пушкина

С 4 октября на улице Пушкина в Скопине начнётся капитальный ремонт железнодорожного переезда на 449 км перегона Вослебово — Скопин. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

С 4 по 6 октября ремонтники заменят плиты устройств заграждения переезда, починят направляющие столбики, положат новый резинокордовый настил в зоне пересечения железной и автомобильных дорог.

Работы будут вестись по ночам с 23 до 5 часов, чтобы не мешать водителям. В это время можно будет проехать по одной полосе в интервальном режиме.