Четверг, 29 сентября, 2022
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В Скопине капитально отремонтируют железнодорожный переезд на улице Пушкина

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С 4 октября на улице Пушкина в Скопине начнётся капитальный ремонт железнодорожного переезда на 449 км перегона Вослебово — Скопин. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

С 4 по 6 октября ремонтники заменят плиты устройств заграждения переезда, починят направляющие столбики, положат новый резинокордовый настил в зоне пересечения железной и автомобильных дорог.

Работы будут вестись по ночам с 23 до 5 часов, чтобы не мешать водителям. В это время можно будет проехать по одной полосе в интервальном режиме.

— После проведения основных работ в границах переезда будет проведена асфальтировка, — сообщила пресс-служба МЖД.

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