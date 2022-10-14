В Скопине из-за ремонта ж/д переезда будет затруднено движение транспорта

В связи с проведением работ по замене блоков и укладке резинотехнического настила движение через железнодорожный переезд 449 км по ул. Пушкина в г. Скопин будет затруднено:

18 октября 2022 г. с 10:00 до 16:00;

19 октября 2022 г. с 10:00 до 16:00;

19 октября 2022 г. с 22:00 до 05:00 20 октября 2022 г.;

20 октября 2022 г. с 22:00 до 05:00 21 октября 2022 г.;

21 октября 2022 г. с 10:00 до 16:00;

24,25,26,27,28 октября 2022 г. с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

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