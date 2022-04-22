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Пятница, 22 апреля, 2022

В СК России открылась горячая линия для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

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В СК России открылась горячая линия для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

7info7

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина в Информационном центре СК открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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Её номер — 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню).

Горячая линия Информационного центра позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в решении различных вопросов: проживания, трудоустройства, получения социальных выплат, медицинского обеспечения, образования, приобретения гражданства и других.

Обратиться в Информационный центр СК России прибывающие граждане могут и в социальных сетях:

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Сотрудники Информационного центра будут анализировать поступающие от людей вопросы и обращения, оперативность их разрешения, о чем докладывать Председателю СК России.

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