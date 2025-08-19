Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол Софья Шельменкина, которая ранее пропала без вести, была найдена погибшей в лесу. По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, она ушла в лес за ягодами.

Как сообщили aif.ru в пресс-службе ведомства, по факту гибели артистки проводится проверка. Предварительные данные не выявили криминальных признаков смерти. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы.

Софья Шельменкина ушла в лес в Семёновском районе 7 августа и долгое время не выходила на связь. Её поисками занимались волонтёры.

Актриса проработала 53 года в театрах кукол Ставрополя и Нижнего Новгорода. За свою карьеру она сыграла более 40 ролей в популярных детских спектаклях, таких как «Аленький цветочек» и «Волшебная лампа Аладдина».