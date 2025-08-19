Вторник, 19 августа, 2025
Новости России

В СК раскрыли детали гибели актрисы Софьи Шельменкиной

Алексей Самохин
Фото: t.me/su_skr62

Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол Софья Шельменкина, которая ранее пропала без вести, была найдена погибшей в лесу. По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, она ушла в лес за ягодами.

Как сообщили aif.ru в пресс-службе ведомства, по факту гибели артистки проводится проверка. Предварительные данные не выявили криминальных признаков смерти. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы.

Софья Шельменкина ушла в лес в Семёновском районе 7 августа и долгое время не выходила на связь. Её поисками занимались волонтёры. 

Актриса проработала 53 года в театрах кукол Ставрополя и Нижнего Новгорода. За свою карьеру она сыграла более 40 ролей в популярных детских спектаклях, таких как «Аленький цветочек» и «Волшебная лампа Аладдина».

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.

Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.
Новости России

Раскрыто обещание Путина, данное во время встречи с Трампом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент России Владимир Путин лично пообещал американскому лидеру Дональду Трампу встретиться с Владимиром Зеленским.
Новости мира

Турпоток в Абхазию в 2025 году бьёт рекорды

Эксперт назвал такой рост «отличным», отметив, что многие российские курорты показывают увеличение турпотока не более чем на 10%.
Правительство

Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шиловском районе завершены

В Шиловском районе Рязанской области завершились поисково-спасательные работы на месте ЧС. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.
Общество

Такса дважды сразилась с гадюками, атаковавшими участок хозяев в Рязанской области

8 августа в Пронске во дворе жилого дома гадюка напала на таксу Дульсинею. Собаку спасли с помощью противоядия.
Экономика и бизнес

Рязанская область приобретет паром для переправы через Оку

Новый несамоходный речной паром будет использоваться для перевозки пассажиров, автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники. Стоимость контракта 71 миллион 80 тысяч рублей.
Транспорт и дороги

В поселке Никуличи идет ремонт дороги по Нефтезаводской улице

Кроме того, в 2025 году ещё одна дорога посёлка — ул. Хлебная — ремонтируется в рамках новой муниципальной программы «Окраины».
Происшествия

Мужчина угрожал убить доярку ножом и топором на ферме в Рязанской области

Доярка 46 лет заметила, что один теленок пропал из стойла. Женщина решила, что над ним решил взять шефство ее коллега 36 лет, она пошла поговорить с мужчиной. Мужчине не понравился тон, в котором к нему обратилась коллега