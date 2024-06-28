В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошли мероприятия, посвящённые Дню молодежи

27 июня в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Праздничный день в Штабе начался с «Молодежного микса» — совместно с педагогами Центра детского творчества «Стрекоза» был организован праздник для воспитанников Центра и их родителей.

Гости, поделенные на две команды, пытались угадать песню, зашифрованную в смайликах; перерисовать рисунок близко к оригиналу; разгадать ребус и назвать правильно зашифрованную профессию; угадать фильм по фрагменту картинки. А ещё были танцы — ламбада, макарена, пасодобль и, конечно же, танец маленьких утят.

Атмосфера была такой зажигательной, что к действу с удовольствием присоединились и сотрудники Штаба, примкнув к команде взрослых.

В итоге, конечно же, победила дружба! Всем участникам мероприятия были вручены сладкие сувениры и воздушные шары.

Затем — немного серьезности в происходящее добавили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

В рамках Дня Молодежи руководитель Регионального Штаба Молодой Гвардии Рязанской области Данила Попов вручил активистам Рязанского городского отделения благодарность за активное участие в жизни организации и за личный вклад в проведении акции «Свеча памяти».

После награждения были подведены итоги деятельности городского отделения за последние несколько месяцев, а также построены планы на ближайшее время.

— Безграничные слова благодарности активистам Рязанского городского отделения за помощь в проведении акции и активную деятельность. Награждаемые люди — это не только яркие представители Молодой Гвардии, но и нашего города! — поделился Данила Попов.

Продолжился праздничный день «Караоке-батлом», в котором приняли участие члены студенческих отрядов из ведущих вузов и ссузов Рязанской области.

Участники были разделены на три команды: «Кирпичи», «Накатки» и «Фунтики».

Каждая команда смогла выбрать для исполнения по 4 песни в разных категориях. За каждую песню командам начислялись баллы. Причем, члены жюри оценивали не только правильное исполнение выбранной песни, но и творческую составляющую, а также артистизм команд.

Кроме этого, был проведен раунд-сюрприз, в котором организаторы батла спрятали различные задания для команд, выполнение которых позволило участникам набрать дополнительные баллы.

Среди выбранных композиций — хиты групп «Руки вверх», «Король и Шут» и «Непара», Шамана, Полины Гагариной, Григория Лепса, Валерия Леонтьева, Анны Асти, Стаса Костюшкина, Антона Токарева и других российских исполнителей.

В итоге победителем стала команда «Фунтики». Им были вручены ветровки с символикой партии.

Завершился батл совместным исполнением песни Шамана «Я — Русский!».