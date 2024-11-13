В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани стартовал новый проект

В рамках реализации федерального проекта «Моя карьера с Единой Россией» во вторник, 12 ноября, на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» стартовал проект для студентов РГУ им. С. А. Есенина и РГРТУ им. В. Ф. Уткина. Он направлен на содействие в подготовке будущих выпускников к успешному трудоустройству.

Проект реализуется при поддержке министерства труда и социальной защиты Рязанской области и регионального Центра занятости населения.

«В рамках данного проекта запланирован цикл встреч, посвященных основам составления грамотного резюме и правильной самопрезентации. В ноябре запланированы четыре встречи со студентами. В декабре данная работа будет продолжена также на базе Штаба общественной поддержки», — отметила замруководителя аппарата губернатора и правительства Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» Яна Стрельцова.

Занятия со студентами проходят в два этапа.

Первый этап — теоретический. Ведущий профконсультант Центра занятости населения Дарья Ашманова рассказала студентам об основных этапах трудоустройства, об источниках поиска работы, о часто встречающихся ошибках, допускаемых соискателями при написании резюме, а также продемонстрировала резюме, которые считаются образцовыми.

В рамках второго этапа — «Практической гостиной», организованного Штабом общественной поддержки «Единой России», доктор психологических наук, доцент, руководитель центра психологии «Ава» Анна Алешичева провела занятия по самопрезентации «Зеркало моих сильных сторон».

«Центр „Ава“ является нашим давним партнером. Вместе мы реализуем проект „Помогаю себе“ для психологов, работающих с участниками СВО и их семьями. А сегодня мы даем старт новому проекту, в котором будут принимать участие будущие выпускники», — отметила заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Вместе со студентами психолог проработала нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при собеседовании, провела практические упражнения на владение своими эмоциями при возникновении стрессовых ситуаций.

Также были выявлены сильные стороны участников, которые помогут им при самопрезентации во время общения с потенциальным работодателем.

Следующее занятие состоится в Штабе общественной поддержки «Единой России» 14 ноября.