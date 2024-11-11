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В Шотландии продают необитаемый остров за 125 тысяч фунтов стерлингов

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Image by Freepik

Хочется убежать от городской суеты? Как насчет необитаемого острова в Шотландии за 125 000 фунтов стерлингов?

Эйлеан Лох Оскейр — крошечный необитаемый остров у западного побережья Шотландии. Он представляет собой почти 10 акров травянистых сельскохозяйственных угодий и серую скалу, возвышающуюся над холодными голубыми водами Ферт-оф-Лорн. Для тех, кто всегда мечтал о собственном острове, это событие может стать уникальной возможностью: Эйлеан Лох Оскейр выставлен на продажу компанией Knight Frank за 125 000 фунтов стерлингов.

Правда, вам понадобится лодка… Эйлеан Лох Оскейр находится в одном из самых малоизученных районов западного побережья Шотландии, и добраться до него лучше всего из близлежащего острова Лисмора.

Остров представляет собой небольшую ферму, на которой можно содержать домашний скот и выращивать продукты питания. Он необитаем, но его часто посещают выдры, тюлени, морские свиньи и другие местные обитатели.

Ульяна Жеглова, по материалам издания The Standart

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