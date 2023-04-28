В школе №72 прошла ознакомительная экскурсия для учащихся 9-х классов школы №75

27 апреля состоялась ознакомительная экскурсия для девятиклассников в школе №72. Представители руководства школы подробно рассказали об обучении и провели обзорную экскурсию по учреждению, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Началось мероприятие с выступления музыкального школьного театра «Подснежник». Педагоги продемонстрировали ребятам общий ролик о школе, учителях и внешкольных мероприятиях. Директор школы рассказала об особенностях профильного обучения – всего в школе №72 три таких направления: гуманитарное, технологическое и универсальное.

В ходе экскурсии ученики и их родители узнали о том, что школа №72 сотрудничает с филиалом Московского университета им. С.Ю. Витте, РГУ им. С.А. Есенина, РГРТУ им. В.Ф. Уткина, а также взаимодействует с ОГАУ ДО «ЦЦО «ИТ-куб» и детским технопарком Кванториум «Дружба».

Одной из особенностей учреждения является школьная «IT-Лаборатория». В 2020 году школа №72 выиграла грант в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» на создание объединения дополнительного образования детей для углубленного изучения информатики. В настоящее время имеет следующие программы для обучения: «3D-моделирование», «программирование роботов», «амперика», «начало электроники», «программирование С++», «кибернетика и работа с большими данными», «текстильная робототехника».

Дополнительно активисты школы рассказали ребятам о направлениях деятельности школы, подробно рассказали об учебном процессе, внешкольной деятельности и поделились впечатлениями.