В школах запретят использовать мобильные телефоны с 1 сентября

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов во время занятий, даже для образовательных целей. Об этом сообщает РИА Новости.
В декабре прошлого года Государственная Дума приняла закон, который ограничивает применение телефонов в учебных заведениях. Согласно этому закону, использование мобильных устройств во время уроков разрешено только в случаях экстренной необходимости, угрожающей жизни или здоровью.
Первый заместитель председателя думского комитета по образованию Яна Лантратова ояснила, что с 1 сентября учителя смогут использовать интерактивные доски, компьютеры и другие устройства для показа видеоматериалов и проведения тестов, вместо телефонов школьников. Личные мобильные телефоны учащиеся смогут применять только в чрезвычайных ситуациях.