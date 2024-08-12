В школах запретят использовать мобильные телефоны с 1 сентября

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов во время занятий, даже для образовательных целей. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года Государственная Дума приняла закон, который ограничивает применение телефонов в учебных заведениях. Согласно этому закону, использование мобильных устройств во время уроков разрешено только в случаях экстренной необходимости, угрожающей жизни или здоровью.

Первый заместитель председателя думского комитета по образованию Яна Лантратова ояснила, что с 1 сентября учителя смогут использовать интерактивные доски, компьютеры и другие устройства для показа видеоматериалов и проведения тестов, вместо телефонов школьников. Личные мобильные телефоны учащиеся смогут применять только в чрезвычайных ситуациях.

«Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются», — добавила она.