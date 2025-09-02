В школах Рязанской области ввели новое меню для детей с непереносимостью лактозы

АО «Детское питание» с нового учебного года ввело в школы меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока. Это позволит обеспечивать полноценное питание без ограничений и создать комфортные условия образовательного пространства.

Технологи Детского питания Рязани совместно со специалистами АНО «Института отраслевого питания» города Москвы провели серьезную работу. В результате получилось индивидуально разработанное меню с учетом всех особенностей, качественные альтернативы молочным продуктам. Все блюда вкусные и питательные. За составом и приготовлением ведется «Детское питание» ведет строгий контроль.

Новое меню уже в школах с 1 сентября 2025 года. Ознакомиться с ним можно на официальной странице АО «Детское питание» https://vk.com/public215530463