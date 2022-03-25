В школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку, реагирующую на «опасные» слова

В нескольких школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушивающие устройства, которые реагируют на «тревожные» слова, сообщает портал E1.RU.

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Устройство реагируют, например, на слова «Бомба», «Взорвать», «Убью», «Расстреляю». По словам инициаторов проекта, цель прослушки — предотвратить буллинг и шуттинг в школах.

Директор екатеринбургской школы № 25 Инна Гумбатова заявила, что система уже «зарекомендовала себя»

«Система позволяет контролировать звуковизуальные угрозы: громкие звуки, контрольные слова, которые могут произноситься, когда происходит какой-то не очень приятный случай в школе. Сигнал сразу фиксируется и поступает на электронную почту школы», — сказала Гумбатова.

В будущем такую прослушку планируют внедрить в другие образовательные учреждения города, причём согласия родителей не потребуется.