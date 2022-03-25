В школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку, реагирующую на «опасные» слова

В нескольких школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушивающие устройства, которые реагируют на «тревожные» слова, сообщает портал E1.RU.
Устройство реагируют, например, на слова «Бомба», «Взорвать», «Убью», «Расстреляю». По словам инициаторов проекта, цель прослушки — предотвратить буллинг и шуттинг в школах.
Директор екатеринбургской школы № 25 Инна Гумбатова заявила, что система уже «зарекомендовала себя»
В будущем такую прослушку планируют внедрить в другие образовательные учреждения города, причём согласия родителей не потребуется.