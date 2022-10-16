В Шиловском районе высадили сосны в рамках акции «Сохраним лес»

В Шиловском районе Рязанской области высадили 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Это стало центральным событием традиционной осенней акции «Сохраним лес».

В мероприятии участвовали глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов, и.о. министра природопользования Рязанской области Александр Новиков, сотрудники лесного хозяйства региона, студенты и школьники, представители бизнеса и волонтёры.

Лучшим сотрудникам лесхоза региона вручили благодарности Департамента лесного хозяйства по ЦФО, – говорится в группе Рязань ВКонтакте.

Впервые всероссийская акция по восстановлению лесов прошла в 2019 году, теперь это ежегодное мероприятие. Экологическая инициатива стала главным лесным проектом в стране.

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