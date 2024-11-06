Среда, 6 ноября, 2024
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В Шиловском районе вынесли приговор четырем мужчинам, которых обвиняют в разбое и кражах

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/sudpress62

Четверых мужчин в Шиловском районе признали виновными в разбое и кражах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд установил, что в феврале 2023 года мужчины залезли в окно дома в Михайловском районе. Они применили насилие к женщине, которая находилась внутри дома, похитили ценности на сумму более 230 тысяч рублей и скрылись.

Примерно в то же время мужчины ночью залезли в дом жителей Шиловского района. Хозяева, опасаясь за свою жизнь, передали деньги, банковскую карту и телефоны. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Один из осужденных должен выплатить штраф 110 тысяч рублей.

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