В Шиловском районе вынесли приговор четырем мужчинам, которых обвиняют в разбое и кражах

Четверых мужчин в Шиловском районе признали виновными в разбое и кражах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд установил, что в феврале 2023 года мужчины залезли в окно дома в Михайловском районе. Они применили насилие к женщине, которая находилась внутри дома, похитили ценности на сумму более 230 тысяч рублей и скрылись.

Примерно в то же время мужчины ночью залезли в дом жителей Шиловского района. Хозяева, опасаясь за свою жизнь, передали деньги, банковскую карту и телефоны. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Один из осужденных должен выплатить штраф 110 тысяч рублей.