Татьяна Проводина

В Шиловском районе утонул мужчина

Фото ГУ МЧС по Рязанской области

В Шиловском районе утонул мужчина.

Тело местного жителя извлекли 17 июля в 13 часов из водоёма в селе Ерахтур спасатели ППС. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Отмечается, что тело обнаружили в месте, не оборудованном для купания.

Личность погибшего установлена — это житель села Ерахтур 1987 года рождения. Об этом РЗН.инфо заявили в СУ СКР по региону.

Сообщается, что утром мужчина ушёл на рыбалку. На берегу обнаружили удочку и одежду погибшего. Очевидцев происшествия не было.

Обстоятельства смерти местного жителя выясняет Шиловский МСО.

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