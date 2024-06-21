Пятница, 21 июня, 2024

В Шиловском районе развёрнут временный пункт работы с потребителями электроэнергии

Автор: 7info

Опубликовано

В Шиловском районе Рязанской области работает временный пункт по работе с потребителями электроэнергии. Он развернут силами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением.

Специалисты компании уже начали принимать жителей по адресу: село Березово (улица Школьная, дом № 48).

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго». Пункт будет работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших в результате непогоды.

Также в филиале «Рязаньэнерго» развёрнуто функционирование дополнительных временных информационных центров на горячей линии.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

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