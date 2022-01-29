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Суббота, 29 января, 2022

В Шиловском районе на мужчину завели дело за продажу алкоголя из окна дома

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В Шиловском районе на мужчину завели дело за продажу алкоголя из окна дома

Александр Ильин

В Шиловском районе Рязанской области полиция завела уголовное дело на жителя села Ямбирно за законной сбыт спиртного, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, мужчина продавал алкоголь из окна своего дома. Изначально за это нарушение его привлекали к административной ответственности по ст.14.17.1 КоАП РФ.

Однако мужчина продолжит заниматься незаконной деятельностью. Теперь ему грозит уголовное наказание. 

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Возбуждено уголовное дело по ст.171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»).

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