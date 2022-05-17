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Вторник, 17 мая, 2022

В Шиловском районе из воды подняли труп мужчины

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В Шиловском районе из воды подняли труп мужчины

7info7

Труп 41-летнего мужчины подняли из воды в Шиловском районе, пишет КП-Рязань.

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Трагический инцидент произошёл в субботу, 14 мая. Тело достали из реки Пара около села Желудево.

В настоящее время личность мужчины устанавливают.

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