В Шиловском районе из воды подняли труп мужчины

Труп 41-летнего мужчины подняли из воды в Шиловском районе, пишет КП-Рязань.
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Трагический инцидент произошёл в субботу, 14 мая. Тело достали из реки Пара около села Желудево.
В настоящее время личность мужчины устанавливают.
Труп 41-летнего мужчины подняли из воды в Шиловском районе, пишет КП-Рязань.
Трагический инцидент произошёл в субботу, 14 мая. Тело достали из реки Пара около села Желудево.
В настоящее время личность мужчины устанавливают.
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