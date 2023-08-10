В Шиловском районе готовится к открытию новая станция водоподготовки

Новую станцию водоподготовки в поселке Лесной и другие социально-экономические объекты осмотрел губернатор Павел Малков в ходе рабочей поездки в Шиловский район.

Губернатор посетил улицу Пионерскую в поселке Лесной, где на 30 августа запланирован запуск новой станции водоподготовки, которая обеспечит качественной питьевой водой большую часть жителей поселка. Кроме станции проект также включает в себя реконструкцию водопровода, уточняет пресс-служба правительства. Модернизация системы водоснабжения в поселке проходит по поручению главы региона, для этого в район привлечены средства федерального проекта «Чистая вода».

В частном промышленном парке «Карандаш», включенном в реестр минпромторга России, Павел Малков осмотрел производственные цеха и образцы готовой продукции: в трех открытых там производствах делают товары для школы и офиса. Планируется, что к концу 2024 года на территории промышленного парка будут работать не менее 5 малых и средних предприятий и откроется еще 250 рабочих мест.

С представителями ключевых предприятий муниципалитета и инвесторами, региональными и местными руководителями Павел Малков обсудил основные направления развития Лесного: поддержку резидентов ТОСЭР, привлечение востребованных специалистов, благоустройство территорий, модернизацию соцобъектов и коммуникаций.

Губернатор оценил реализуемые в Лесном инвестпроекты и выразил уверенность, что это придаст серьезный импульс развитию экономики поселка и всего Шиловского района в целом.