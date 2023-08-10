Четверг, 10 августа, 2023
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В Шиловском районе готовится к открытию новая станция водоподготовки

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Фото: правительство Рязанской области

Новую станцию водоподготовки в поселке Лесной и другие социально-экономические объекты осмотрел губернатор Павел Малков в ходе рабочей поездки в Шиловский район. 

Губернатор посетил улицу Пионерскую в поселке Лесной, где на 30 августа запланирован запуск новой станции водоподготовки, которая обеспечит качественной питьевой водой большую часть жителей поселка. Кроме станции проект также включает в себя реконструкцию водопровода, уточняет пресс-служба правительства. Модернизация системы водоснабжения в поселке проходит по поручению главы региона, для этого в район привлечены средства федерального проекта «Чистая вода».

В частном промышленном парке «Карандаш», включенном в реестр минпромторга России, Павел Малков осмотрел производственные цеха и образцы готовой продукции: в трех открытых там производствах делают товары для школы и офиса. Планируется, что к концу 2024 года на территории промышленного парка будут работать не менее 5 малых и средних предприятий и откроется еще 250 рабочих мест.

С представителями ключевых предприятий муниципалитета и инвесторами, региональными и местными руководителями Павел Малков обсудил основные направления развития Лесного: поддержку резидентов ТОСЭР, привлечение востребованных специалистов, благоустройство территорий, модернизацию соцобъектов и коммуникаций. 

Губернатор оценил реализуемые в Лесном инвестпроекты и выразил уверенность, что это придаст серьезный импульс развитию экономики поселка и всего Шиловского района в целом. 

Новые рабочие места – это очень важно.  Но важно также обеспечить и всю социальную инфраструктуру. Надо, чтобы людям было, где жить, где лечиться, учить детей, проводить своё свободное время. Современным требованиям должны соответствовать дороги, дворовые территории, общественные пространства. Важно создавать людям в Лесном комфортные условия, чтобы люди могли здесь комфортно жить и работать,

– подчеркнул глава региона.
В Шиловском районе готовится к открытию новая станция водоподготовки
В Шиловском районе готовится к открытию новая станция водоподготовки
В Шиловском районе готовится к открытию новая станция водоподготовки

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