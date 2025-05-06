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Фото из телеграм-канала Павла Малкова
Общество

В Шилово зажгли Вечный огонь

Анастасия Мериакри

В Рязанской области продолжается эстафета всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая по всей стране одновременно зажглись 80 Вечных огней.

Вместе с компанией «Газпром» зажгли Вечный огонь в посёлке Шилово в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятие приянл участие губернатор Рязанской области Павел Малков. В год 80-летия Победы посёлку Шилово присвоено почётное звание Рязанской области «Населённый пункт трудовой славы».

Жители Шилова, как и многие соотечественники, отважно сражались на фронте и, не жалея себя, трудились в тылу. Мы должны сохранить память об их подвиге и передать её следующим поколениям.

«Благодаря акции «Храним огонь Победы» в этом году обновили четыре мемориала для того, чтобы зажечь Вечный огонь. Пламя памяти уже горит в Александро-Невском районе, Касимовском округе и в посёлке Шилово. 8 мая Вечный огонь загорится в посёлке Сапожок», — отметил Павел Малков.

В Шилово зажгли Вечный огонь
В Шилово зажгли Вечный огонь
В Шилово зажгли Вечный огонь
В Шилово зажгли Вечный огонь
В Шилово зажгли Вечный огонь
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