В Шилово зажгли Вечный огонь

В Рязанской области продолжается эстафета всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая по всей стране одновременно зажглись 80 Вечных огней.

Вместе с компанией «Газпром» зажгли Вечный огонь в посёлке Шилово в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятие приянл участие губернатор Рязанской области Павел Малков. В год 80-летия Победы посёлку Шилово присвоено почётное звание Рязанской области «Населённый пункт трудовой славы».

Жители Шилова, как и многие соотечественники, отважно сражались на фронте и, не жалея себя, трудились в тылу. Мы должны сохранить память об их подвиге и передать её следующим поколениям.