В Шилово задержан подозреваемый в наркопреступлении.

Местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом рассказали в областном управлении Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии в минувшие выходные заметили трёх подозрительных мужчин, которые что-то искали в кустах. Заметив правоохранителей, подозреваемые попытались скрыться на ВАЗе. Росгвардейцы остановили машину и нашли у одного из мужчин свёрток с белым порошком, замотанный в изоленту.

Подозреваемого 1985 года рождения задержали и передали полицейским. Исследование вещества показало, что это синтетический наркотик массой 0,72 грамма.