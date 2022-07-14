Татьяна Проводина

В Шилово задержан подозреваемый в наркопреступлении

Фото Управления Росгвардии по Рязанской области

В Шилово задержан подозреваемый в наркопреступлении.

Местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом рассказали в областном управлении Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии в минувшие выходные заметили трёх подозрительных мужчин, которые что-то искали в кустах. Заметив правоохранителей, подозреваемые попытались скрыться на ВАЗе. Росгвардейцы остановили машину и нашли у одного из мужчин свёрток с белым порошком, замотанный в изоленту.

Подозреваемого 1985 года рождения задержали и передали полицейским. Исследование вещества показало, что это синтетический наркотик массой 0,72 грамма.

В Шилово задержан подозреваемый в наркопреступлении
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7