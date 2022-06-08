В Шилово ребёнок пострадал от наезда автомобиля

Инцидент произошёл 7 июня вечером возле дома 14 на улице Юбилейной. Об этом сообщило областное управление МВД. 42-летний местный житель за рулём Renault Logan сбил 6-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Предварительно, причиной стала небезопасная скорость движения автомобиля.

Ребёнок в результате наезда получил травмы, ему оказали медпомощь. Ведётся проверка случившегося.

В управлении МВД отметили, что за минувшие сутки в Рязанской области зафиксировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.