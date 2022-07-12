Татьяна Проводина

В Шилово прокуратура через суд требует от администрации отремонтировать дорогу

Фото: соцсети / Новости Рязани ВКонтакте

В Шилово прокуратура через суд требует от администрации отремонтировать дорогу.

Иск о признании бездействия городской администрации в Шиловский райсуд направил прокурор района. Истец также требует принудить ответчика привести автодорогу по улице Советской в Шилово в соответствие с требованиями ГОСТов.

Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокуратура Шиловского района провела проверку состояния дороги по обращению местных жителей. Обследование выявило занижение обочины более чем на 5 сантиметров, наличие выбоин и искусственных неровностей. Также на дороге нет дорожной разметки.

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