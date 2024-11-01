В Шилове мужчина угрожал ножом женщине, отказавшейся от знакомства

Шиловский районный суд признал 47-летнего мужчину виновным по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы от отбывания наказания). Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июне 2024 года в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт с местной жительницей, которая отказалась от знакомства с ним. В ходе спора с целью оказания психического воздействия на потерпевшую подсудимый достал из кармана брюк нож и высказал словесные угрозы убийством в адрес последней.

В момент совершения преступления мужчина находился под надзором с возложением административных ограничений сроком на 8 лет. Игнорируя предупреждения сотрудников полиции, он неоднократно нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.