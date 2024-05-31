Пятница, 31 мая, 2024

В Шилове 16-летний мотоциклист сбил 15-летнюю девочку

Автор: 7info

Опубликовано

Вечером 30 мая, около 19:45, в посёлке Шилово, рядом с домом 13 по улице Затонной, произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 16-летний молодой человек, управляя мототранспортным средством марки «Раптор», сбил 15-летнюю местную жительницу, которая шла по дороге.

В результате аварии несовершеннолетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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