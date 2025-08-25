В Щёлкове появился стихийный мемориал погибшему футболисту Арсению Ерошевичу

Жители подмосковного Щёлкова несут цветы и зажигают свечи у торгового центра на Пролетарском проспекте. Здесь, у самого входа, был жестоко избит 20-летний футболист Арсений Ерошевич, который скончался в больнице 23 августа, сообщает ИА «Регнум».

Трагедия произошла рано утром 17 августа. Арсений вышел из ночного клуба, чтобы поговорить с группой иностранцев, с которыми у него ранее произошёл словесный конфликт. Но вместо разговора его ждала толпа, которая накинулась на парня с кулаками.

Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как один из мужчин подбежал к Арсению со спины и нанёс ему сильнейший удар по голове. Молодой человек сразу же потерял сознание и рухнул на асфальт, сильно ударившись головой. Это не остановило нападавших: они продолжили избивать его ногами по голове и телу.

В результате нападения Арсений получил тяжёлые травмы: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга. Он боролся за жизнь в больнице, но, к сожалению, 23 августа врачи констатировали смерть.

Нападавшие уже задержаны и находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

