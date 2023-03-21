В Щацком районе мужчина незаконно рубил лес и продавал на дрова

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» выявили подозреваемого в незаконной заготовке древесины. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина, проживающий в селе Старочернеево, был замечен полицейскими после того, как они увидели объявление о продаже дров в интернете. Проверка показала, что местный житель не имел разрешения на рубку деревьев.

Полицейские из Шацкого района обратились за помощью в УМВД России по Рязанской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник рубил лес на территории Государственного лесного фонда, где заготовка древесины запрещена. Полиция создала пункт скрытого наблюдения рядом с незаконной делянкой и задержала подозреваемого на месте преступления.

Мужчина обвинен в незаконной заготовке березы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 260 части 3 УК РФ. Если задержанный будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.