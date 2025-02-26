28 февраля в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет шестой выпуск нового сезона музыкального гранд-шоу «Один в один» (16+). Звездный конкурс перевоплощений в самом разгаре! Каждую пятницу десять участников представляют образы известных артистов разных эпох, даря зрителям фейерверк эмоций — радость, удивление, смех. Но бывают и волнительные моменты: когда любимому участнику достаются низкие оценки, не переживать за него просто невозможно. Но таковы правила шоу — жюри должно поставить все оценки от одного до десяти, а значит, кому-то неизбежно придется получить всего один или два балла.

Кто оценит выступления?

Ведущими шоу остаются Николай Басков и Клава Кока, а за судейским столом — неизменные Юрий Стоянов, Алексей Чумаков и Марина Мещерякова. Специальным гостем шестого выпуска станет певец Игорь Саруханов. Именно в него предстоит воплотиться Жану Милимерову — это будет его первое выступление перед оригиналом в этом сезоне.

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«„Один в один“ запоминается яркими перевоплощениями, — поделился Саруханов. — Когда в одном из сезонов мой близкий друг Алексей Чумаков вышел в синих шароварах и показал Вадима Казаченко — это было потрясающе талантливо и очень смешно. Честно говоря, я вряд ли смог бы так мастерски скопировать кого-то — у меня просто нет таких навыков».

Какие образы удивят зрителей?

В новом выпуске шоу появятся Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Анна Семенович, Андрей Губин, «Братья Грим» и другие культовые артисты. Образ легендарного Валерия Леонтьева достался Арсению Бородину, а эпатажную Lady Gaga воплотит Мария Зайцева. В прошлом выпуске Мария поднялась на второе место, уступив лишь Алисе Мон. Ее выступление получило высокие оценки, и даже самый строгий член жюри, Юрий Стоянов, поставил ей 10 баллов.

Некоторые артисты уже увидели свои перевоплощения на экране и поделились впечатлениями.

Сергей Жуков:

«Честно скажу, я не очень люблю своих двойников — часто это бывает не слишком талантливо. Но хорошее перевоплощение — другое дело. Рокерам всегда сложно петь попсу, но Арсений Бородин справился отлично! А то, что он ради номера сбрил бороду, которую носил 18 лет, — достойно уважения».

Люся Чеботина:

«Алиса Мон — прекрасная артистка, настоящая легенда! Мне приятно, что она выбрала именно этот образ. Думаю, она отлично справилась. Желаю ей победы в „Один в один“!».