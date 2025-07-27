«Ъ»: в Шереметьево девушки обманом вымогали деньги у бойцов СВО

Среди участников преступного сообщества по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево были миловидные девушки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Как уточнила газета, «попрошайки» обманом вымогали средства, придумывая истории о потере билетов или краже. Военные отдавали девушкам от 10 до 35 тысяч рублей.

Кроме того, бойцов встречали в аэропорту «зазывалы». Они приглашали жертв в бар, напаивали, после чего предлагали им услуги по завышенной цене. Некоторым удавалось узнать пин-код банковской карты и затем снять деньги.

По данным «Ъ», в сообщество также входили таксисты, «спортсмены» и наводчики, роль которых, по версии следствия, выполняли сотрудники ППС.

Издание добавило, что его создали не позднее января Алексей Кабочкин и Игорь Бардин. В качестве подозреваемых задержали около 30 человек, пострадавшими признали 18.