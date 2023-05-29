Понедельник, 29 мая, 2023
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В Шебекино парень спас любимую девушку во время украинского обстрела

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В Шебекино молодой человек спас любимую девушку во время украинского обстрела, рассказал телеграм-каналу SHOT его отец.

По его словам, 17-летний парень и его 15-летняя подруга гуляли возле дома, когда началась воздушная атака. В итоге осколки травмировали девушке ноги, она потеряла сознание. Получивший контузию юноша поднял любимую и отнес ее в укрытие.

«Побежал я туда, в конец улицы, к детям. Смотрю, Ренат несет ее. Она в чувство пришла. Слава богу, хоть живые, думаю», – рассказал отец парня.

Вскоре пострадавшую доставили в больницу. По дороге молодой человек перевязал девочке ногу тугим жгутом и остановил кровь. Ее состояние оценивают как стабильное.

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