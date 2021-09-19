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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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В Шацком районе проголосовала единственная жительница села Ветринка

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В Шацком районе проголосовала единственная жительница села Ветринка

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В Шацком районе Рязанской области проголосовала на выборах единственная жительница села Ветринка. Об этом сообщает «наблюдатель 62».

В деревнях Махово и Цветки Шацкого района жителей уже не осталось. А в соседнем с ними селе Ветринка живёт всего один человек — Анна Морозова. Сегодня к ней приехала выездная бригада из села Федосово.

Анна Прокофьевна позвонила в УИК и сказала, что хочет проголосовать на дому. Самой до избирательного участка ей не добраться — путь составит 15 километров.

Для жительницы Ветринки визит членов УИК — праздник. Она соскучилась по людям, поэтому долго не отпускала бригаду. К слову, Анне Морозовой — больше 80 лет. У неё есть пятеро детей, которые регулярно её навещают и зовут к себе. Но Анна Прокофьевна из родного села уезжать не хочет.

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