В Шацком районе полицейские остановили нетрезвого водителя на Lada XRAY

В Шацком районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного 38-летнего мужчину на автомобиле Lada XRAY. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Водитель в момент остановки ехал по 356 километру дороги М-5 «УРАЛ». Пройти освидетельствование на алкотестере он отказался.

Правоохранители отстранили мужчину от управления автомобилем и составили на него административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Ряжске сотрудники ДПС задержали местного жителя, который управлял автомобилем в пьяном виде, не имея водительских прав.