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Понедельник, 25 октября, 2021
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В Шацком районе полицейские остановили нетрезвого водителя на Lada XRAY

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Шацком районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного 38-летнего мужчину на автомобиле Lada XRAY. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Водитель в момент остановки ехал по 356 километру дороги М-5 «УРАЛ». Пройти освидетельствование на алкотестере он отказался. 

Правоохранители отстранили мужчину от управления автомобилем и составили на него административный протокол. 

Ранее сообщалось, что в Ряжске сотрудники ДПС задержали местного жителя, который управлял автомобилем в пьяном виде, не имея водительских прав.

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