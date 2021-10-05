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Вторник, 5 октября, 2021
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В Шацком районе осудили фальшивомонетчика с 285 тыс. поддельных рублей

Александр Ильин
В Шацком районе осудили фальшивомонетчика с 285 тыс. поддельных рублей

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Шацкий районный суд огласил обвинительный приговор в отношении мужчины 1988 г. р. по ч. 1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег). Об этом говорится на сайте суда. 

Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина приобрёл у неизвестных лиц 57 поддельных купюр номиналом по 5 тыс. рублей.

Средства он тратил в нескольких районах Рязанской области, получая сдачу настоящими деньгами. 

Также выяснилось, что мужчина ещё не отбыл наказание по предыдущему приговору, вынесенному в Краснодарском крае. Суд это учел и назначил наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы. 

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