В Шацком районе осудили фальшивомонетчика с 285 тыс. поддельных рублей

Шацкий районный суд огласил обвинительный приговор в отношении мужчины 1988 г. р. по ч. 1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег). Об этом говорится на сайте суда.

Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина приобрёл у неизвестных лиц 57 поддельных купюр номиналом по 5 тыс. рублей.

Средства он тратил в нескольких районах Рязанской области, получая сдачу настоящими деньгами.

Также выяснилось, что мужчина ещё не отбыл наказание по предыдущему приговору, вынесенному в Краснодарском крае. Суд это учел и назначил наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы.